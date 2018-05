Philip van Ommen en Denver I.P.S. naar 68,30% in Aken

De merrie Chilly Jam behaalde als jong paard al heel wat successen. Vorig jaar liep ze op het WK in Ermelo naar de zevende plaats in de kleine finale voor zevenjarigen. Toen nog onder Aikje Fehl. In het najaar nam Alexandra Sessler de teugels over. Gisteren won de combinatie met 72,157% ook al de Intermédiaire A.

Maria Caetano uit Portugal reed de Lusitano hengst Fenix de Tineo (v. Rubi) met onder andere een aantal achten voor de piaffe naar 70,525% en de tweede plaats. De Duitse Andrea Timpe en For the Memory (v. Florencio I) noteerden de derde score van 70,075%.

Sportief revanche

Philip van Ommen en Denver, die nationaal in de Intermédiaire II al de scores behaalden voor de overstap naar de Grand Prix, namen sportief revanche op de proef van gisteren. Toen ontstonden een aantal dure fouten. Nu toonde het duo een fraaie proef en verschenen meerdere achten op het protocol.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl