Philippaerts neemt afscheid van Challenge: ‘Het klikte ongelofelijk tussen ons’

Het verhaal van H&M Challenge van de Begijnakker en de familie Philippaerts is er een met een lach en een traan. “Acht jaar geleden zag ik Challenge aan het werk in de landenwedstrijd van Aken”, blikt Ludo Philippaerts terug.

Balk uit de lepels

“Eén jaar later begon onze samenwerking. Challenge was een harde werker, een doorzetter met een heel goed karakter. Het klikte ongelofelijk tussen ons. Samen hebben we veel wedstrijden afgewerkt. Onze derde plaats in de GP van Calgary is één van onze mooiste momenten samen. In 2013 bleven we foutloos in de eerste ronde van de landenwedstrijd in Aken. De zege lag binnen handbereik tot ik op de laatste hindernis een fout maakte en een balk uit de lepels liet vallen. Challenge had zo hard gewerkt en verdiende die zege”, aldus Philippaerts.

Oogblessure

“Onze goede prestaties zagen we vertaald in een selectie voor het EK in Herning. Challenge liep er een oogblessure op die hem een hele tijd uit competitie hield. In die periode verbleef hij een tijdje in de paardenkliniek te Rocourt waar ik hem regelmatig een bezoek bracht. Daar zijn we nog dichter naar elkaar gegroeid. Van opgeven wou hij niet weten. In mei 2014 maakte hij zijn comeback op Jumping Lummen.”

Zorgeloos draven

“Nadat ik gestopt was met de actieve sport hebben Nicola, Olivier en heel even ook nog Anthony met Challenge gereden. Zijn goede karakter maakte het mogelijk dat ook mijn zonen succesvol waren met Challenge. Omwille van een blessure neemt hij nu afscheid van de sport en keert hij terug naar de familie Keisse. Ik ben hen enorm dankbaar dat we zeven jaar hebben mogen samenwerken met Challenge. Hij mag nu zorgeloos draven in de weide en genieten van het leven na de topsport. Dankjewel voor alles Challenge!”

