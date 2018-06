Pieter Devos snelt met KWPN’er Apart naar winst in vrijdags hoofdrubriek in Cannes

Het was vrijdagavond laat Pieter Devos met zijn KWPN-ruin Apart, die er met de overwinning in de hoofdrubriek van de dag vandoor ging in Cannes. De Belgische ruiter stuurde de Larino-zoon dik een halve seconde sneller rond in de barrage van de vijfsterren 1,50m-rubriek dan de concurrentie. Harrie Smolders was met de elfde plek de beste Nederlander.