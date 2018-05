Piggy French wint eerste Event Rider Masters nieuwe seizoen

In de zware 3* cross bij Chatsworth Castle was Piggy French de enige die binnen de tijd wist te crossen met de elfjarige Quarrycrest Echo. Ook in het springparcours had de Britse geen fout gemaakt en kon zo onbedreigd met haar Europees kampioenschapspaard de eerste plaats in de wacht slepen.

Amazones domineren in ERM

De amazones domineerden de korte 3* want de eerste zeven plaatsen werden door hen ingenomen. Sarah Ennis werd tweede op Horseware Stellor Rebound (v. Romke) met 32.1 strafpunten door een enkele tijdfout in het springen en in de cross.

Hamar-dochter derde

Izzy Tayler pakte de derde plaats op de KWPN’er Call Me Maggie May (v. Hamar). Ze klom op van de zestiende plaats na de dressuur. Laura Collett en Mr Bass (v. Carrico) moesten hun koppositie na de dressuur prijs geven door een balk in het springen en tijdfouten in de cross. Het paar werd vierde.

Nog twee KWPN’ers bij beste zeven

Vittoria Panizzon en Rosalind Canter reden de KWPN’ers Chequers Play the Game (v. Strawinsky xx) en Zenshera (v. Guidam) naar de zesde en zevende plaats. Beide amazones hadden een balk in het springen.

Cathal Daniels wint twee keer

De Ier Cathal Daniels won de twee andere korte 3* wedstrijden met de paarden Rioghan Rua (v. Jack of Diamonds) en Sammy Davis Junior (v. Imperial Heights). De vierde sectie was voor Oliver Townend die na een bewogen week met Ulises (v. Fines xx) de beste was. In deze groep reed Althea Bleekman met Dasj (v. Karandasj) een foutloze cross. Door de tijdfouten en vier strafpunten in het springen werd de in Engeland woonachtige amazone 32ste.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horse and Hound