Pim Mulder knalt over 2,10m met geleend paard

Diabolo, vorig jaar de nummer één met Mark van den Top, vloog met twee hoeven in de neus over de immense hoogte. Bangelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) kreeg geen optimale afzet en beroerde de blokken van de muur en dat betekende dat Hendrik-Jan Schuttert tweede werd. En hij had nog wel het paard voor Pim Mulder geregeld.

Leenpaard

Mulder won al vaker Puissances, maar had er nu geen paard voor. “Hendrik-Jan zei: Ik weet er misschien wel één voor je. Diabolo was nog niet ingeschreven. Ik kreeg hem te leen van eigenaar Teus van den Brink en nam hem zondag mee naar huis vanuit het concours De Wolden. Van de week kon ik hem wat rijden. Dat is toch wel fijn. Als je elkaar helemaal niet kent, valt het vaak toch tegen in de ring. Het is ook wel een heel goed paard. Dit voelde zo makkelijk aan, ik had nog wel een rondje willen doen”, lacht Pim Mulder, waarna hij het feestgedruis opzoekt.



Bron: Persbericht CSI Ommen