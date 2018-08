Pim Mulder neemt afscheid van GP-winnaar Djoost Again

“Het voor mij ook een verrassing. Ik had wel het gevoel dat dit paard het zou kunnen. Vanaf het eerste moment dat ik erop zat had ik het gevoel dat hij veel kwaliteit heeft en enorm kan rekken op de brede oxers. Een fenomeen. Hij geeft ook nooit op”, vertelde Pim Mulder na het winnen van de Grote Prijs.

Buurmeisje

Pim Mulder kreeg Djoost Again eind vorig jaar onder het zadel. Eerder had het buurmeisje van eigenaresse Greetje Folkerts hem uitgebracht tot op landelijk 1,35 m-niveau. In januari maakten Mulder en Djoost Again hun internationale debuut op CSI Drachten. “Toen was hij nog erg gespannen, maar hij groeide er snel in”, aldus Mulder.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl