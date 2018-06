Pluim voor Anoek van der Pluijm

De sterk bezette jonge paardenwedstrijden leverden vrijdag op Jumping Etten Leur mooie sport op. Bij de zevenjarigen was het dus de 28-jarige Van der Pluijm die heerste, maar ze kreeg de zege zeker niet cadeau. Bianca Schoenmakers had de tijd scherp gezet met Gibeon HDH (v. Indoctro) Anoek wist haar vervolgens af te troeven met de ruim galopperende Google (v. Querlybet Hero). Siebe Kramer ging er duidelijk voor en werd met Golddigger (v. Nabab de Reve) uiteindelijk vijfde, want hij moest Peggy Looymans met de fanatieke Panamera Z (v. Pelgrim Z) nog voor zich dulden net als Bianca Schoenmakers met haar tweede troef Get Over It (v. Cream on Top) die zo derde en zevende werd. “Het is altijd fijn hier te rijden. In deze mooie grote piste lopen ze altijd goed”, aldus de goedlachse amazone. Cindy Perdaen werd met de zelf gefokte Gumbo Mumbo (v. Cabrio van de Heffinck) zesde nadat Van der Pluijm zichzelf dicht benaderde met de handige schimmel Go Go F (v. Corland).

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen deden diverse goedgekeurde hengsten mee. Zij moesten de winst laten aan een ruin: It’s Me (v. Charisma) met Bas Knuijff. Tim Fransen volgde op gepaste afstand met Ghana (v. Glasgow van het Merelnest) en deze merrie werd op de voet gevolgd door Interest (v. Toulon) met Siebe Kramer en de goedgekeurde hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) die met Bas Moerings vierde werd.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen was het Geert Moerings die de concurrentie het nakijken gaf. Met Hastha (v. Vigo d’Arsoulles) hield hij de winnaar van de Blom Cup, Blom’s Hiek’n (v. Falaise de Muze) met Thomas Mertens op nipte afstand. Daar was de derde plek voor Anoek van der Puijm met Hotspot (v. Numero Uno).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl