Nederlandse springruiters goed van start in Frankrijk

In de openingsrubriek in het 1,50 m was het Harrie Smolders die met Zinius (v. Nabab de Reve) na een spannende strijd op een tweede plaats eindigde. Het duo noteerde een tijd van 69,23 seconden. In het 1,40 m was het Kevin Jochems die met een derde plaats de beste Nederlander was. Met een tijd van 65,10 liet hij Frank Schuttert, Harrie Smolders en Jur Vrieling ruimschoots achter zich.