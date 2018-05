Poels en Coumans aan elkaar gewaagd, zevende plek voor F-One Usa in Valkenswaard

Poels had de elfjarige Coocanusa gezadeld voor deze eerste 1,45m-rubriek in Valkenswaard en stuurde de Numero Uno-dochter in 39,20 seconden over de streep. Coumans was een fractie langzamer dan zijn landgenote en kwam met de, eveneens elfjarige, Coco Blue de Lui (v. Mr. Blue) in 39,23 seconden aan de finish.

Top vijf

Gerco Schröder pakte met Glock’s Zaranza ook nog een top 5-klassering mee in deze rubriek. De veertienjarige hengst bleef foutloos met zijn ruiter, maar bleef net niet onder de 40 seconden. Daarmee mocht Schröder zich achter Bassem Mohammed met The Toymaker opstellen voor de vijfde prijs. De ruiter uit Qatar was op zijn beurt iets langzamer dan Christian Rhomberg met Redley Kerfontaine (v. Robin II Z) uit Oostenrijk.

F-One Usa

Maher kwam met de achtjarige F-One Usa als laatste in de ring voor de barrage. De Britse ruiter liet de KWPN-verrichtingstopper foutloos rondgaan en klokte met 40,73 seconden de zevende tijd. Internationaal kwam de Toulon-zoon een jaar geleden voor het laatst in actie, ook in Valkenswaard.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl