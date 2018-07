Ponyteam EK springen bekend gemaakt

“Het is een goed team”, vertelt Hoogenraat. “Alle ruiters hebben voldoende ervaring met het rijden van landenwedstrijden, alleen de EK-ervaring ontbreekt een beetje. Lily en Pam reden al eerder een EK, de andere debuteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze combinaties vooraan mee kunnen doen.”

Het team bestaat uit:

Lily Engelsman met Blackwoodland Rock

Liv Huijbregts met Enzovoort Dew-Drop

Mart IJland met Fantasia

Enrico van Manen met Elegance

Pam Nieuwenhuis met Zeppe van de IJsseldijk

Bron: Persbericht