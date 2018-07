Prestigieuze King George V Gold Cup voor Kevin Jochems

Kevin Jochems kan een grote en belangrijke overwinning op zijn palmares bijschrijven. De 22-jarige springruiter won in Hickstead de Longines BHS King George V Gold Cup met een voorsprong van ruim twee seconde. De barrage van deze Grote Prijs telde niet alleen als kwalificatie voor de Europese kampioenschappen van 2019 in Rotterdam, maar ook voor de Wereldruiterspelen in Tryon.