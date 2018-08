Prijzengeld met 45.000 euro vehoogd dankzij Zangersheide

“Zangersheide neemt al jarenlang het voortouw als het komt op de promotie en ondersteuning van de jonge springpaarden. We willen de lat ook nu weer hoger leggen, en dat over de stamboekgrenzen heen. Zowel het prijzengeld als de fokkerij-bonus (een surplus van 10% van het prijzengeld) zullen dit jaar verhogen. Voor de 7-jarigen komt zo het totaal op 62.500 euro.” aldus organisator Judy Ann Melchior.

7-jarigen naar € 100.000

De stijging zal zich ook in de volgende jaren voortzetten. “Voor 2019 zullen we het prijzengeld van dit jaar nogmaals verhogen met minimum 75.000 euro hetgeen het prijzengeld in de finale voor de zevenjarige paarden op 100.000 euro zal brengen met daar boven op een extra fokkerspremie van € 10.000. De zesjarigen zullen dan in de finale een Longines Rankingproef van 50.000 euro springen.”

Fokkers dubbel beloond

De fokkers van de paarden die in Lanaken van 12 tot en met 16 september aan de start komen worden dubbel beloond. Niet alleen wordt bovenop het prijzengeld 10% rechtstreeks aan de fokkers uitgekeerd ongeacht het stamboek waar het paard werd ingeschreven. Ook voorziet Zangersheide zoals elk jaar de Zangersheide Super Premium for Breeders ter waarde van 30.000 euro. De aanwezige fokkers van de gouden, zilveren en bronzen medaille in elke leeftijdscategorie krijgen hierdoor een extra cheque van respectievelijk 5.000 euro, 3.000 euro en 2.000 euro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Zangersheide