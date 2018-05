PSG-winst voor Imke Schellekens-Bartels en Eduard TC

Op de subtopwedstrijd in Liempde was Imke Schellekens-Bartels met Eduard vandaag veruit de beste in de Prix St. Georges. Ze won de proef met 71,32%, dik 7% meer dan Margo Timmermans en Ghana (v. Rousseau) die tweede werden met 64,12%. Een derde plek was er voor Nicole Heunen. Zij stuurde Spielberg’s Ciske (v. Spielberg) naar 63,16%.