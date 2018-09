PSI-Zoniks vooraan bij vijfjarigen: Zucchero wint, Zum Glück 3e

Zucchero doet niet zoveel aan zijn vader denken als zijn halfbroer Zum Glück. De uit een Prince Thatch xx x Donnerhall-moeder gefokte hengst van Star Horses heet wél bloed en tikt snel van de grond. De jury was vooral gecharmeerd van de durchlässigkeit van de hengst en gaf daar een 10 voor. Dat was de enige 10 dit dit jaar viel in finales in Warendorf. De hengst was de gehele proef super geconcentreerd en fijn voor het been van Frederic Wandres – met dat laatste gegeven is hij een ontypische Zonik. Wie kritisch wil zijn, zou iets kunnen zeggen over de tevredenheid van de mond. De jury deed dat niet. Verder was er een 9,5 voor de stap en de totaalindruk en een 9 voor de draf en de galop. “Als je je hier niet enthousiast van wordt, dan wordt je het nergens van”, zei jurylid dr. Dietrich Plewa over de hengst die op de Wereldkampioenschappen in Ermelo net buiten de medailles landde met een 4e plaats. Tijdens de toelichting van de jury liet Zucchero al even zien dat hij de piaffe al ongeveer onder de knie heeft. Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres pakte vorig jaar ook al een Bundestitel: met Fior bij de zesjarigen. Dit jaar waren het er twee: met Bitcoin OLD en Zucchero.

Zucchero (v. Zonik) met Frederic Wandres – Foto: Rick Helmink

Ballerina Schöne Scarlet

Tussen de twee Zonik-broers kwam de ballerina Schöne Scarlett (v. Scolari) met Leslie Rohrbacher terecht met een 8,7 gemiddeld. De lichtvoetige merrie danste door de baan en riep op momenten een Poëtin-gevoel op. Opvallend, weer een paard uit een Londonderry-moeder die scoort. Dat viel op de Wereldkampioenschappen in Ermelo ook al op: de nummer 2 bij de vijfjarigen (Destacado FRH v. Desperados), de winnaar bij de zesjarigen (D’Avie v. Don Juan de Hus) en de nummer 3 bij de zevenjarigen Fürsten-Look (v. Fürstenball). Allemaal uit moeders van Londonderry.

Schöne Scarlett (Scolari x Londonderry) met Lesie Rohrbacher – Foto: Rick Helmink

Robin van Lierop met Zum Glück op 3

Robin van Lierop heeft al een paar keer geluk gehad met Zum Glück. Hij mocht naar de tweede WK-selectie voor Duitsland zonder zijn paard te hebben getoond en nu kwam hij in Warendorf met twee keer fout rijden toch in de finale terecht. Daar hoorde hij wel volgens de jury, die vooral de losgelatenheid, het swingen en de gehoorzaamheid van de hengst. Hij kreeg een 9 voor de totaalindruk en voor de rest allemaal 8,5-en. Daarmee werd het een 3e plaats.

