Puntenspringen in Rome levert Michel Hendrix vierde plaats op

Het puntenspringen was de eerste rubriek van de zondag op het Piazza di Siena in Rome. Michel Hendrix sprong met Don Diablo HX (v. Vittorio) de volle 65 punten bij elkaar in de vierde tijd. De Zwitser Niklaus Rutschi won de 1,45m rubriek op Carassina (v. Colman) met een ruime voorsprong op Samantha McIntosh en de BWP-merrie Estina (v. Heartbreaker).