Puzzelstukjes vallen op zijn plaats voor junior amazone Thea Bech

Bech noteerde met Dionisos (v. Spielberg) in de landenproef 65,61%. In de individuele proef steeg de score naar 70,59%. Beide keren betekende het de overwinning. “Ik ben echt super blij. De eerste proef ging nog niet helemaal zoals ik wilde, maar in de tweede proef vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Alles klopte en ik kon er heel fijn aan blijven rijden”, reageert ze enthousiast.

Zelfvertrouwen terug vinden

Een tijdje ging het wat minder met de combinatie en bleven hogere scores uit, nu lijken ze op de goede weg te zitten.

“Ik was zelf teveel aan het stressen en legde voor mezelf de druk veel te hoog. Ik moest echt mijn zelfvertrouwen terugvinden en alle puzzelstukjes opnieuw uitvinden. Ik heb nu een paar sessies met sportpsychologe Sanne Beijerman gehad en dat heeft echt al heel veel geholpen. Ik heb minder stress en 70% is zeker ook goed voor mijn zelfvertrouwen”, lacht ze.

Deens kader

Bech rijdt bij de junioren, maar is pas zestien jaar. Het EK voor het Deense team zit er dit jaar nog niet in.

“In Denemarken is het iets anders geregeld dan in Nederland. In het voorjaar wordt daar het kader in principe vastgesteld. Er is maar één kader en niet zoals hier twee. Uit dat kader kiest de bondscoach wie waar rijdt. Voor dit jaar komt dat dus te vroeg. Dus nu ga ik vooral veel ervaring opdoen en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik mag nog twee jaar bij de junioren rijden, dus ik heb nog tijd.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl