Reesink scoort in Westfalen: Valverde en Fonq voorop

Een dikke pluim op de hoed was er voor Valverdes amazone Eva Möller, hij kreeg namelijk bij één jurylid een 10 voor de opleiding. Verder een 9,5 voor de draf en de galop, een 8,5 voor de stap en een 9 voor de bouw. Bij het andere jurylid was er 9,5 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8,5 voor de stap, een 9 voor de opleiding en een 9 voor de bouw. Daarmee kwam de hengst totaal op een 9,4, ruimschoots goed voor de overwinning voor Etro (Escolar x Lanciano) en Birmingham (Bretton Woods x Fürst Heinrich).



Fonq wint met 8,6

Bij de driejarige hengsten won Fonq met een 8,6 gemiddeld en ook een cijferlijst met uitsluitend 8-en en 9’s. Fonq behoorde op de KWPN hengstenkeuring tot één van de publiekslievelingen. De hengst die bij het KWPN werd voorgesteld door de in Nederland woonachtige Britse Francesca Newman kwam dit voorjaar in handen van Eugène Reesink. Hij besloot hem niet naar het KWPN verrichtingsonderzoek te brengen, maar stelde hem voor in Oldenburg. Daar werd hij op 24 mei goedgekeurd.

Fonq (v. Fürst Fohlenhof) met Ann Christin Wienkamp – Foto: Equitaris/Wegener

Escolar

Na een paar Reitpferdeprüfungen won Fonq nu overtuigend het Westfaalse kampioenschap voor drie Escolar-nakomelingen: Emanuel (mv. Lauries Crusador xx), El Corazon (mv. Fürstenball) en Escalito (mv. Conello).

Escolar, Escolar en nog eens Escolar

Bij de drie- en vierjarige merries en ruinen was het een geheel Escolar-feestje. Bij de driejarigen won Gut Neuenhofs Embrace (Escolar x Levantos I) voor Etiennette (Escolar x Rock Forever) enElea R (Escolar x His Highness). Bij de vierjarigen was het Estero (Escolar x Desperados) op kop, Eyleen MT (Escolar x Laurentianer) op 2 en Evita (Escolar x Sir Schölling) op 4.

Estero (v. Escolar) met Rebecca Holtwiesche – Foto: Equitaris/Wegener

Gut Neuenhofs Embrace (v. Escolar) met Pascal Kandziora – Foto: Equitaris/Wegener

Uitslag 3 jarige hengsten

Uitslag 3 jarige merries en ruinen

Uitslag 4 jarige hengsten

Uitslag 4 jarige merries en ruinen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl