Remy Bastings: ‘Twee dagen achter elkaar pakte goed uit’

“Op deze manier kon ik een aantal dingen uitproberen en dat resulteerde er in dat ik in Bocholtz een heel ander paard had”, vertelt Bastings. “Ik kon hem beter voor me houden en hij stond er fijner en makkelijker aan. Nu is het een paard dat eigenlijk altijd wel fijn aanvoelt, dan zie je pas op concours of het ook echt goed is.”

Fout in eners

Daar waar Bastings in De Mortel nog een fout kreeg in de eners, kon hij dat onderdeel in Bocholtz juist goed doorrijden. “Vrijdag moest hij mesten in de eners waardoor de fout ontstond. Bij het losrijden vandaag heb ik die lijn net zoals in de proef gereden en moest hij wederom mesten. Daardoor liep ik niet tegen hetzelfde probleem aan in de ring.”

Piaffe meer rijden

“Vrijdag reed ik de piaffe bewust wat rustig en klein en vandaag heb ik de piaffe juist meer gereden, wat goed uitpakte”, vervolgt de ruiter. Over twee weken staat een internationale wedstrijd in Saumur op de planning. “Vermoedelijk rijd ik daar op de tweede dag de kür. Daar kan je natuurlijk zelf de volgorde en lijnen in bepalen, dus dat ligt me altijd wel goed.”

Van Cranenbroek op eenzame hoogte

De Lichte Tour-rubriek werd unaniem en onomstreden gewonnen door Ilse van Cranenbroek. Met de Ampère-zoon Emerald S reed ze de Intermèdiaire I, die goed was voor 73,53%. Daarmee sloeg ze een gat van bijna acht procent naar de nummer twee, Zinzi Aegten en de Gribaldi-nazaat Black Diamond. Met 64,61% mocht Saskia Maertens met Fatal Attraction (v. Vivaldo) het witte lint in ontvangst nemen.

Droomdebuut

Melissa Janssen beleefde in Bocholtz een bijzonder mooi debuut met de Dream On-zoon Dreamy-Boy. Ze won gelijk de ZZ-Zwaar met 64,67% en bleef daarmee anderhalve procent voor op Raymond Geraedts met Colorado van Ravensbos (v. Johnson). “Ik had de ZZ-Licht uitgereden en vond hem wel klaar voor de ZZ-Zwaar”, vertelt Janssen dolblij. Dat gevoel had ze zeker niet mis.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl