Bastings liet een mooie constante proef zien zonder grote fouten. Voor Nederland kwam Nars Gottmer aan start met twee paarden, hij had de Jazz nakomelingen Dicaprio Swing en Elegance N gezadeld waarmee hij nog eerste en derde werd in Eext in mei. Nu was er voor hem een zevende en dertiende plek. Philip van Ommen startte Denver I.P.S. (v. Zizi Top) en bleef op plek veertien steken.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl