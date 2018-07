Renate Beuving houdt hoofd koel in Derby van Drenthe

Beuving liet gisteren zien het Derby rijden goed onder de knie te hebben en haar paarden tot op de centimeter te kunnen controleren. Er waren meerdere scherprechters in het parcours gebouwd door Willem Schepers. Zo ging de ‘gewone dubbelsprong’ vaak fout en keken sommige paarden vreemd op van de natuurlijke balken en berkenboompjes, die als balken dienden. Als zeer lastig werd het in-uitje ervaren over de twee walletjes met daar tussenin nog een hindernis. De Ierse wal was niet vaak een groot probleem.

Twee troeven

De inmiddels 28-jarige Beuving had twee troeven in de strijd in de Derby van Drenthe. Eerst verscheen ze aan de start met Giant (v. Indoctro). Met de pas zevenjarige was ze goed onderweg, maar kreeg in het tweede gedeelte van het parcours, met een totale lengte van 1150 meter met 26 sprongen, een fout te voortduren. De amazone afkomstig uit Odoorn besloot daarop meteen naar voren te schakelen om toch nog een snelle tijd als vier fouter neer te zetten. Hier slaagde ze in en werd uiteindelijk vierde.

Hoofd koel

Renate Beuving slaagde met haar tweede paard Fellow, die net als Giant als afstammeling heeft Indoctro x Tycho, zonder problemen rond te sturen. Vooral de laatste lijn was zenuwslopend. Als laatste twee sprongen diende een waterbak en daarna een hindernis met planken, die vaak vielen. Beuving wist zelf goed koel te blijven en Fellow mooi verzamel naar de laatste lijn te rijden. Hiermee won ze voor de tweede maal de 1.000 euro die in de prijzenpot van de Derby van Drenthe zat. Na afloop laat de nuchtere Drent weten: “Ja, we hebben gewonnen dus beter kan niet!”

Vier fouters

Lang leek het er op dat het onmogelijk was om zonder fouten de finishlijn te bereiken. Er werd door omroeper Johan Wilmink dan ook gesproken van een vier foutersbarrage. Wendy Lichtenberg kwam met de inmiddels topfitte twintigjarige(!) Corland-dochter Radorette VDD als snelste over de finishlijn met vier fouten op het scorebord. De derde prijs was voor Xanne Sluyter met de kleine, maar handige Guusje (v. Zirocco Blue)



