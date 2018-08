De aanstaande van Joop van Uytert hoorde ook bij de ‘goeden’ met de tiende plaats. Vanaf de zijkant was er niet veel aan te merken om te proef en in het zadel voelde dat ook zo: “Ik vond het zelf ook best goed gaan”, zegt Van Vliet bescheiden. “Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten en het is toch wel weer wat anders dan de Pavo Cup of de hengstencompetitie. Dat het dan zo loopt is echt cool.”

‘Extra z’n best’

In Style behoort tot de oogappels van Van Vliet. “Ja hij is wel een beetje mij lieveling. Het is ook alsof hij op zo’n evenement nog een beetje extra z’n best doet.” In de finale hoopt de amazone nog een keer zo’n proef te rijden: “Misschien kan ik hem nog iets meer naar boven rijden, maar met een proef als die van gisteren ben ik al heel blij.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl