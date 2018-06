Rens Bogers wint titel: ‘Hij is van nature heel goed’

De finalewedstrijd op CSI Twente beloofde vooraf al erg spannend te worden, omdat de top van het tussenklassement in de puntentelling dicht op elkaar stond. De strijd bleek uiteindelijk te gaan tussen Rens Bogers, Fleur Leemans en Siebe Leemans.

‘Rondrijden met een plan’

Teun van den Broek was in de eerste ronde rijstijl-jurylid. De trainer was zeer te spreken over het niveau van de deelnemers. “Je hebt echt een kopgroep aan ruiters die goed weten wat ze doen. Die rijden duidelijk rond met een plan, dat was niet alleen zichtbaar in de eerste ronde, maar ook in de barrage”

Winnaar Rens Bogers presteerde het hele seizoen zeer constant. Van den Broek: ”Je ziet aan die jongen dat hij van nature heel veel goed doet en hij heeft een scherpe pony. Vandaag in het eerste parcours had hij wat schoonheidsfoutjes, maar zijn barrage was werkelijk uit het boekje en daar maakte hij zijn plaatsingspunten mee goed.”

Fleur Leemans heeft volgens Van den Broek dit seizoen grote stappen gemaakt. “Ze reed een hele sterke eerste manche, het parcours was echt van haar. Daarna reed ze ook nog een super strakke barrage, waardoor ze de dagprijs zeer verdiend won. Siebe kreeg van mij de hoogste stijlpunten, die rijdt zo makkelijk en natuurlijk en heeft zoveel balans. Hij maakt ook goede beslissingen. Helaas kreeg hij een fout in de barrage, anders had hij de dagprijs en misschien ook wel de competitie gewonnen.”

Rising Star

Rens Bogers is als winnaar van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy tevens uitgeroepen tot één van de Hartog Rising Stars. Hartog Rising Stars zijn jonge aanstormende paardensporttalenten die van Hartog een extra steuntje in de rug krijgen. Een Hartog Rising Star kan rekenen op een jaar lang gratis ruwvoer en krachtvoer voor zijn paard of pony en een aantal paardensportartikelen.

Dagklassement

1. Fleur Leemans – Orchids’s Lonette

2. Rens Bogers – Bonjour L’Amour

3. Siebe Leemans – Everest Albert

4. Mikai Brandes – Orchid’s Gaia

5. Kelly Jonker – Vito

Eindstand KNHS-Hartog Lucerne Trophy 2018

1. Rens Bogers, Bonjour L’Amour, 79,5 pnt

2. Fleur Leemans, Orchid’s Lonette, 73 pnt

3. Siebe Leemans, Everest Albert, 70,5 pnt

4. Maud Hanse, Countrys Boy, 66,5 pnt

Bron: KNHS