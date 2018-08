Renske Kroeze vervangt Laura Hoogeveen op WEG

De Quasimodo Z-zoon Quibus van Laura Hoogeveen trapte op een ongelukkige manier zijn ijzer af en kan daardoor niet mee naar Tryon. Reserveamazone Renske Kroeze neemt haar plaats in met Jane Z (v. Johnny Boy). “Als trainer en ruiter begrijp ik dat het een grote teleurstelling is voor Laura dat ze haar land niet kan vertegenwoordigen op de WEG. Het is een talentvolle combinatie en we willen geen risico nemen, helaas kon de timing niet slechter.”

Reining

Robert Overbeek, bondscoach reining, moest nog beslissen welke deelnemers deel uitmaken van het team en wie individueel van start gaat. “Het teamresultaat gaat voor ons leidend zijn. Met deze ploeg gaan we voor een plaats bij de eerste acht. We zijn heel blij met de ontwikkeling in onze sport. Als we deze lijn voort kunnen zetten, kunnen we in de toekomst ook zeker mee gaan doen om de medailles.

Samenstelling team:



Hubert Heule met Lil Juice

Jurgen Pouls met Royal Jac

Michel Sandijck met Wimpys Snow Gun

Rieky Young met Hang Ten and Shine

Individuele deelnemer:

Robert Overbeek met Bondscoach

Afmelding endurance

Pieter Wiersinga, Chef d’Equipe van de endurance, had in de eerste instantie vijf combinaties aangewezen, maar nog niet besloten wie de reserve was. Joyce van den Berg moest zich terug trekken uit de selectie en is vervangen voor Carmen Römer, meereizende reserve.

Bron: Persbericht