Rentree Farrington in Windsor na beenbreuk

Het ongeluk gebeurde in Wellington in een 1,30 m-rubriek met het paard Lucifer V (v. Lord Pezi), die eigendom is van Jennifer Gates. Kent Farrington werd direct naar het Wellington Regional Medical Center vervoerd en geopereerd aan zijn rechter onderbeen. Op Facebook zei Farrington na zijn operatie: “Het is niet de vakantie die ik gepland had, maar ik zal snel weer terug zijn.” En hij waarschuwde: “Ik kom sterker terug dan ooit!”

Elf weken revalidatie

Na elf weken van revalidatie komt Farrington weer terug in de springpiste. Op het CSI5* van Windsor zal hij de strijd weer aan gaan en wellicht een poging ondernemen om de nummer één positie op de wereldranglijst te heroveren van Harrie Smolders. Met zijn paarden Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) en de KWPN’er Voyeur (v. Tolano van t Riethof) staat de Amerikaan op de deelnemerslijst van Windsor.

Als bewijs dat hij weer 100% fighting fit is, plaatste Farrington dit filmpje op Facebook.



Bron Studforlife