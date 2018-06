Rentree Old Chap Tame en Verdi TN in Rotterdam

Al twaalf jaar heeft Maikel van der Vleuten Verdi TN onder het zadel. In een interview in januari liet de ruiter weten dat het einde van de carrière van Verdi nog niet in zicht is. “Dat is helemaal afhankelijk hoe lang Verdi er nog zin in heeft en goede resultaten boekt gaat hij mee op wedstrijd”, aldus Van der Vleuten. In Leipzig kwam Verdi voor het laatst in actie en werd door een balkje zeventiende in een 1,50m-rubriek. Daarvoor won Van der Vleuten de wereldbekerwedstrijd in Verona. In Rotterdam staat het paar weer op de deelnemerslijst van de 5*-wedstrijd.

Sinds oktober thuis

Ibrahim Bisharat had de Carthago-zoon Old Chap Tame sinds vorig jaar oktober thuis. De hengst die furore maakte onder de Française Eugenie Angot en daarna met Edwina Tops-Alexander, kwam vorig jaar onder het zadel van de ruiter uit Jordanië. Maar de Franse hengst haalde niet meer het niveau. Bisharat zal hem dit weekend in Rotterdam weer aan de start brengen.

Bron Horseman