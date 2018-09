Renwick wint in Humlikon, Romp en van Grunsven in top tien

Vanmiddag werd in Humlikon een twee-fasen parcours verreden over een hoogte van 1,50m. Renwick trok met Dublin V (v.Vigaro) aan het langste eind. De Britse reed een tijd van 33,78 seconden waarmee de amazone met ruime voorsprong de overwinning binnenhaalde. Op de tweede plaats eindigde Bronislav Chudyba met Lester IX (v.Lord Pezi) met een tijd van 35,10 seconden.

Top acht

Een derde plaats was er voor de Brit Robert Whitacker die met Catwalk (v.Colman) net één honderdste van een seconde langzamer was dan de nummer twee Chudyba. Ruben Romp mocht met een tijd van 35,56 seconden de vierde prijs in ontvangst nemen met Dundalk (v.VDL Douglas). Jens van Grunsven wist met Doma Sue (v.Dollar du Murier) ook nog wat prijzengeld binnen te halen met een achtste plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl