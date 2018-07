Richie Moloney wint twee dagen op rij in Tryon

In de Grote Prijs van zaterdag mochten zes van de 21 deelnemers uit de eerste omloop zich melden voor de barrage. Richie Moloney was nipt de snelste met Button Sitte. In 38,336 seconden finishte de combinatie foutloos. Todd Minikus zat hem op de hielen met Excel (v. Douglas). Hij finishte foutloos in 38,402 seconden en werd daarmee tweede. De derde plaats in de Grote Prijs was voor de Chileen Samuel Parot met Atlantis (v. Andiamo).

Sunday Classic

In de CSI2* Sunday Classic bleven er slechts twee ruiters foutloos in de eerste omloop. Moloney kreeg alleen concurrentie van Samuel Parot met Quick Du Pottier (v. Hurlevent de Breka). Parot reed een supersnelle barrage in 38,508 seconden maar moest daarin twee springfouten incasseren waardoor de druk voor Moloney wegviel. Hij reed vervolgens een rustige foutloze barrage in 47,288 seconden, goed genoeg voor de winst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping