“Dat is een aanzienlijk verschil. Voorheen was het zo dat de ruiters op zaterdag of zondag hun laatste proef op het NK reden en dan op dinsdag alweer in Aken moesten zijn. Nu rijden de ruiters op zaterdag of zondag de laatste proef in Aken en is vrijdag de Grand Prix op het NK. Die paar extra dagen maken veel verschil voor een paard.”

‘Altijd een sterk team’

De bondscoach is altijd van mening geweest dat een zo sterk mogelijk Nederlands team in Aken aan de start moet komen: “Aken is een concours met zoveel historie en uitstraling, dat kun je bijna vergelijken met een groot kampioenschap. Daarbij ben ik van mening dat we met z’n allen in deze sport moeten proberen om elke wedstrijd tot iets moois te maken.”

‘Het moet wel passen’

Een bondscoach kan veel willen, maar uiteindelijk zijn de ruiters toch de baas over hun agenda. “Dat blijft ook zo. Het moet passen, en dit jaar past het voor een aantal sterke combinaties gelukkig ook om in Aken te rijden.”

Ook naar NK

Voor de ruiters die in Aken rijden, staat het NK dressuur in principe ook gewoon op de agenda. De laatste van twee observatiewedstrijden. Over die observatiewedstrijden wil Van der Schaft ook nog wat kwijt: “We hebben Rotterdam en het NK dressuur als observatiewedstrijden aangewezen, maar in aanloop naar een kampioenschap zijn er nog veel meer observatiemomenten. Dat zijn alle internationale wedstrijden, maar ook trainingen thuis en kadertrainingen. Dat neem je als bondscoach allemaal mee.”

Computer

“Als het alleen ging om de percentages op die twee wedstrijden zou je dit werk ook door een computer uit kunnen laten voeren. We hebben die wedstrijden aangewezen omdat je de topruiters dan allemaal op dezelfde wedstrijd ziet, maar ook bijvoorbeeld om op die twee mooie Nederlandse wedstrijden een mooi startveld bij elkaar te krijgen. In de daadwerkelijke besluitvorming telt er veel meer dan alleen die twee wedstrijden.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl