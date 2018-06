Rien van der Schaft gaat met sterk team naar Aken

Eerder werd Aken verreden na het Nederlands kampioenschap in Ermelo, maar nu is dat andersom. Het NK geldt als tweede observatie richting de WEG in Tryon. Volgens de KNHS heeft Rien van der Schaft met de ruiters afgesproken dat alle combinaties die in de race zijn voor deelname aan de WEG ook verschijnen op het NK, dat van 26 tot en met 29 juli verreden wordt.

NK dressuur

Anne Meulendijks maakt met Avanti in Aken haar debuut in de Nations Cup. Deze combinatie staat momenteel als enige van het Aken-kwartet op de deelnemerslijst van het Nederlands kampioenschap Zware Tour. De redactie van Paardenkrant-Horses.nl heeft Rien van der Schaft om nadere uitleg gevraagd, maar nog geen reactie gehad.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS