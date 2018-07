Rien van der Schaft: ‘Het had net iets meer mee moeten zitten’

“Hans Peter was heel goed aan de gang, maar halverwege ging het wat mis. Emmelie had wat foutjes, maar heeft mooie hoge scores gehaald. Dat zelfde geldt eigenlijk ook voor Madeleine. Debutant Anne Meulendijks heeft het als benjamin van ons team echt goed gedaan. Dat is voor de toekomst veel belovend. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar, maar het had net iets meer mee moeten zitten voor de derde plaats”, vervolgt Van der Schaft.

Emmelie en Apache twee keer beste Nederlandse combinatie

Emmelie Scholtens realiseerde met haar Apache net als in de Grand Prix het beste resultaat voor Nederland. Helaas slopen er in deze tweede proef wel wat foutjes, tot tweemaal toe galoppeerde de beeldschone hengst aan in de uitgestrekte draf, desondanks kwam er toch ruim 74% op het scorebord. Emmelie vertelt over haar rit: “Ik baal enorm van die foutjes die niet echt niet horen. Verder kan ik alleen maar heel trots zijn dat ik met zulke fouten toch nog deze score weet te halen en dat Apache zo geconcentreerd door de baan ging. Ik heb er niet echt een verklaring voor, het is gewoon echt heel jammer.”

Meulendijks: ‘Blij met deze score’

Anne Meulendijks, debuterend in het seniorenteam bij het CHIO Aken, ging als eerste van start voor Nederland. Na haar mooie proef was Anne begrijpelijk tevreden. “Ik ben heel blij met deze score van ruim 71%. Natuurlijk waren er nog volop dingen die beter kunnen, maar het was onze allereerste Special. Thuis heb ik deze proef wel een keer geoefend, maar dit was voor het eerst in de ring. Na CHIO Rotterdam hoorde ik dat ik deze landenwedstrijd in Aken mee mocht rijden. Eerder dit jaar was ik vooral gefocust op de Grand Prix-proef. We zijn op dit niveau nog zo nieuw. Ook de Grand Prix heb ik nog maar zeven keer in wedstrijdverband gereden. Ik geniet er enorm van.”

Madeleine: ‘We zijn nog niet terug op het niveau dat we kunnen’

Madeleine Witte-Vrees scoorde met Cennin tijdens het CHIO Rotterdam niet zoals gehoopt, ook nu was het nog geen topscore, maar ging het wel beter. Madeleine vertelt: “De punten komen overeen met m’n gevoel na deze proef. De fout in de eners tikt flink aan, dat is een onderdeel waar we normaal gesproken juist goede punten op scoren. Ook de pirouettes hadden beter gekund. Dat maakt net het verschil. Cennin had iets scherper mogen zijn, echt last van de hitte hadden we niet tijdens het rijden. De piaffe ging wel een stuk beter dan in Rotterdam, maar we zijn nog niet terug op het niveau dat we kunnen. Morgen kijken hoe het in de kür gaat.”

Hans Peter: ‘Ik baal enorm’

Voor Hans Peter Minderhoud verliep de wedstrijd uitermate teleurstellend. Zijn Zanardi zag spoken en wilde onvoldoende meewerken. “Hier ben ik natuurlijk helemaal niet blij mee. Gisteren loerde hij in de piaffe in de dezelfde lijn ook naar de tribune, maar ging hij gewoon door. Vandaag dus niet. Het losrijden voelde heel goed aan, dus ik baal enorm.”

