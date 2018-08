Rien van der Schaft stopt als bondscoach

Van der Schaft kreeg de afgelopen maanden veel kritiek te verduren. Zowel in het selectietraject naar de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden als in de selectie voor de Wereldruiterspelen maakte de bondscoach keuzes die vragen opriepen. Naar de WK jonge dressuurpaarden werden Dinja van Liere en Haute Couture niet afgevaardigd (en bijvoorbeeld Habibi DVB en Mara de Vries wel). Voor Tryon koos Van der Schaft Madeleine Witte-Vrees en Cennin boven (de op de observatiewedstrijden beter scorende) Adelinde Cornelissen en Aqiedo.

‘Past me minder dan ik had gehoopt’

In het persbericht zegt Van der Schaft: “De taak van coach bij de absolute seniorentop past mij helaas minder dan ik aanvankelijk had gehoopt. Daarom heb ik besloten om te stoppen”, aldus de trainer. De timing vlak voor de Wereldruiterspelen in Tryon is volgens technisch directeur Maarten van der Heijden verre van ideaal.Van der Schaft kreeg bij zijn aanstelling vooral als taak mee om Nederland als dressuurland aan de top te brengen en daarbij – ook in de ring – te streven naar harmonie. Destijds keek hij erg uit naar het werken met de beste Nederlandse dressuurcombinaties, maar dat lijkt toch niet helemaal te passen. “De grootste uitdaging en het meeste plezier haal ik uit het werken met talenten en opleiden van ruiters en paarden.”

Topsport is keuzes maken

Van der Heijden betreurt de situatie: “Het is erg jammer dat het niet gelukt is en de timing vlak voor Tryon is verre van ideaal. Maar topsport betekent ook keuzes durven maken. Om prestaties te kunnen leveren op dit niveau moet alles kloppen.”

‘Niet gebracht wat er ervan verwacht hadden’

“Het is voor alle betrokkenen spijtig dat de samenwerking niet heeft gebracht wat we ervan verwacht hadden. Het dressuurteam gaat zich nu volledig focussen op een goede prestatie in Tryon en hoopt dit in alle rust te kunnen doen”, aldus Van der Heijden.

Geen interim coach

In Tryon doet Van der Heijden, samen met Ad Wagenmakers en de privétrainers, de begeleiding.

Bron: Persbericht/Paardenkrant-Horses.nl