Rio-paard Cue Channa naar Olivier Philippaerts

Team H&M We Love Horses maakte vandaag via social media bekend dat Malin Baryard-Johnsson zich wil focussen op haar deelname aan de WEG in Tryon met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) en dat Cue Channa bij Philippaerts blijft totdat ze verkocht is.

Spelen en EK

Onder Baryard-Johnsson nam Cue Channa deel aan de Olympische Spelen van Rio in 2016. Ook maakte de combinatie deel uit van het Zweedse team dat vorig jaar zilver won op het Europees Kampioenschap in Gothenburg. Het inmiddels gescheiden duo kwam afgelopen juni in Sopot voor het laatst internationaal aan de start.