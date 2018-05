Rixt van der Horst wint kür in Mannheim

Met een score van 73.722% won zojuist Rixt van der Horst de kür op muziek in de grade III op het internatinale concours in Mannheim. De para-dressuuramazone had de dagen ervoor al twee derde plaatsen binnen gehaald met haar nieuwe aanwinst Findsley (v. Bellissimo). Nu was de derde plek voor Annemarieke Roling.