Rob Ehrens: ‘Harrie en Marc reden echt heel goed’

Voor de Nederlandse bondscoach Rob Ehrens waren er dubbele gevoelens achteraf. “Harrie en Marc reden echt heel goed, dat staat voorop. Michel had de eerste ronde wat pech, maar de tweede ronde reed hij eigenlijk heel goed met een fout. De hengst van Jur kreeg heel veel spanning toen hij de ring in kwam en dat kreeg Jur niet op tijd onder controle.”

Geen machines

Vrieling kwam in de eerste ronde net als Hendrix met acht strafpunten uit de ring. “In de tweede manche was het beter, maar toen sprong de hengst niet fijn”, vervolgt Ehrens. “Dat kan gebeuren, paarden zijn geen machines, maar vervelend was het wel.”

Overwinning met Nederlands tintje

De overwinning in deze Nations Cup was, net als in de Nations Cup in Sopot, voor België. Aan deze Belgische overwinning zat nog wel een behoorlijk Nederlands tintje. Jos Verlooy, vrijdag al winnaar van de Grote Prijs en ook zondag goed voor twee foutloze rondes, wordt getraind door Harrie Smolders. Verlooy reed daarbij vandaag ook nog op een nakomeling van Emerald, een van de succespaarden van Smolders.

‘Gewoon mijn ronde rijden’

“Harrie had gezegd dat ik niet aan het resultaat moest denken, maar gewoon mijn ronde moest rijden en pas bij de finish omkijken hoe het gegaan was. Dat bleek goed advies”, aldus Verlooy.

Ook Smolders is uiteraard enthousiast over de resultaten van zijn pupil: “Je ziet al een tijd dat Jos en zijn paarden in vorm zijn, ik heb ook gezegd dat hij rustig moet blijven en dat de resultaten echt wel komen. Deze week bleek dat wel. Hij heeft echt super gedaan.”

Bron: Persbericht