Rob Heijligers over zijn winnende paard Ffw88: ‘Hij is heel slim’

In de kleine Grote Prijs waren er zeven van de 26 deelnemers die zich melden voor de barrage. “Makkelijk was de proef niet. Een serieuze 1.40m proef met een krappe toegestane tijd en alles erin. Maar m’n paard sprong weer fantastisch. En alles puur natuur he! Geen strijklapje aan om de achterbenen of dat ik hem een keer attent moet maken. Nee, hij is heel slim.”

Naar 2*-niveau

De successen smaken naar meer en Rob Heijligers is van plan om wat meer CSI2* concoursen te gaan rijden nu hij de paarden er voor heeft. “Deze is super bevestigd in het 1.40m en kan er een tandje bij doen.”

Top drie

De tweede prijs ging naar de Amerikaanse Genevieve Meyer met Coral Reef Eldorado P (v. Diarado). Eric jr. van der Vleuten werd derde op Casantos (v. Carthino Z).

Voorzitter

CSI Eindhoven-voorzitter Peter Slaats mocht zijn zoon Ralph op K Class Z (v. Kashmir van Schuttershof) feliciteren met de zesde prijs.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Wendy Scholten