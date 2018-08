Robin Heiden blijft zichzelf verbeteren

De week van Robin Heiden kan alvast niet meer stuk. In de landenproef voor pony’s op CDI Exloo verbrak ze woensdag haar persoonlijk record én reed direct een A-kaderscore met 72,286%. In de individuele proef van donderdag deed ze er zelfs nog een schepje bovenop en mocht ze met 72,387% de tweede prijs in ontvangst nemen.