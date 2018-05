De vijfjarige hengst, die afgelopen december door RS2 Dressage werd aangeschaft voor maar liefst 850.000 euro, overtuigde voor Robin van Lierop vooral dankzij zijn superieure karakter. “Het was naar Lienen ruim drie uur rijden en we hadden ook nog wat file onderweg. Omdat ze in Duitsland niet met startlijsten werken, moesten we daar ook nog 2,5 uur wachten voordat ik er op kon.”

Genieten

Van Lierop nam de hengst één keer eerder voor training mee naar Duitsland. “Dat was ook een lange reis, maar toen kon hij direct op stal. Nu moest hij echt wachten en dit was toch zijn eerste keer met mij op concours. Maar het is een onwijs fijn paard. Er gebeurde van alles omheen, tractoren, springen, maar dat deert hem niks. Dat maakt het ook zo leuk, hij is braaf en toch heet. Echt genieten.”

Drukke planning

De rubriek voor de vijfjarigen werd door het grote aantal deelnemers opgedeeld in twee groepen. Van Lierop won zijn groep. “Neem je alles bij elkaar, waren we tweede. Je moet minimaal een 8 scoren om deel te mogen nemen aan het Bundeschampionat en de WK-selecties, dus aan die eis hebben we voldaan.” Daarnaast wil de ruiter dit jaar de Pavo Cup in Nederland rijden en misschien ook de hengstenselectie. “Er staat genoeg op de planning dus.”

Flora de Mariposa

Van Lierop reed al eerder een paard in de Duitse WK-selecties, vorig jaar was dat RS2 Flora de Mariposa OLD (v. Fürstenball). “Zij had heel veel moeite met het aanleren van de galopwissels en eigenlijk had ik dus de hoop opgegeven om haar dit jaar in de selecties te kunnen rijden. In de afgelopen weken is het kwartje toch bij haar gevallen, dus misschien dat ik haar toch ook op een selectie kan rijden!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl