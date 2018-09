“Ik had dit echt nooit verwacht, zelfs na de proef niet. Het gevoel was niet zo goed. Ik merkte dat Zum Glück moe was na twee proeven en ik moest er in de proef echt aan rijden, terwijl ik hem normaal gesproken makkelijk rond kan sturen. Na de proef zeiden mensen wel tegen me dat ze het de beste proef vonden, maar pas toen ik het terug zag op video geloofde ik dat ook. Het zag er inderdaad fijn uit, maar zo voelde het niet.”

Drie keer scheepsrecht

Tot de finale liep het allemaal nog niet van een leien dakje in Warendorf voor Robin van Lierop. Niet omdat Zum Glück niet deed wat hij moest doen, maar omdat de ruiter zowel in de eerste kwalificatie als in de kleine finale een programmafout reed. “Iedereen maakte daar natuurlijk grapjes over en ik baalde zelf ook als een stekker.” Het mag een wonder heten dat Van Lierop met de 8 toch de finale haalde – samen met zeven (!) andere combinaties kwam hij op dat eindcijfer. Al die 8 combinaties (plus de vier hoger scorenden) uit de kleine finale mochten terugkomen in de finale.

Vanaf 3 uur vannacht wakker

Door de dubbele programmafout kreeg Van Lierop flink de zenuwen. “In mijn hoofd heb ik de finaleproef wel 85 keer doorgenomen. Echt om gek van te worden. Vanaf 3 uur vannacht was ik wakker. Op van de zenuwen. Ik denk dat ik wel een paar kilo ben kwijtgeraakt hier.” Een paar kilo lichter, maar wel een bronzen medaille rijker rijdt Van Lierop terug naar Groesbeek. “Ja daar ben ik ontzettend trots op. Ook met het jurycommentaar voor mijn rijden.”

Fotoserie

Zum Glück RS2 (v. Zonik) en Robin van Lierop in de kleine finale waar hij met een (met zeven paarden!) gedeelde 5e plaats nipt in de finale kwam. – Foto: Rick Helmink Zum Glück (v. Zonik) en Robin van Lierop op weg naar de ring voor de finaleproef met de RS2 en PSI-entourage op de achtergrond. – Foto: Rick Helmink Zum Glück (v. Zonik) en Robin van Lierop in de proef. De jury loofde vooral de losgelatenheid van de Zonik-zoon en gaf een 9 voor de totaalindruk. – Foto: Rick Helmink Robin van Lierop opgelucht na de proef. Niet eens omdat hij zo tevreden was in eerste instantie, maar vooral omdat het er op zat.- Foto: Rick Helmink

Bron: Paardenkrant-Horses.nl