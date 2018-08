Rockx en Luiten in A-kaders

Het A-kader voor young riders is uitgebreid met Thalia Rockx en de Florett As-zoon Verdi de la Fazenda. Tot voor kort maakte alleen regerend Europees kampioene Esmee Donkers met Chaina deel uit van dit kader. Bij de junioren is Marten Luiten opgenomen in het A-kader. Hij is nu met de Ampère-dochter Fynona het enige kaderlid in deze categorie.