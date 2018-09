Roelof Bril tweede in 3* GP Sommersted

Bril was met Evarado (v.Dubai) de eerste combinatie die een foutloze ronde wist neer te zetten, wat uiteindelijk een lastige opgave bleek. Naast de Nederlander wist alleen de Zweedse Martinsen met Holsteins Matina (v.Party Dance) ook de barrage te bereiken.

Barrage

Bril moest als eerste starter in de barrage een snelle tijd neerzetten. Dit deed onze landgenoot ook, 39,99 was zijn tijd, maar helaas moest Bril een fout noteren. Martinsen reed weliswaar langzamer dan Bril (42,02), maar de amazone wist alle balken in de lepels te laten, en mocht met dit resultaat de trailer en het geld mee naar huis nemen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl