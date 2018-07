Roerink: ‘Flanell en Glen mogen nu de aandacht delen’

Door de fouten in de eerste proef zat er maar net een winstpunt in voor Roerink en de debuterende Glen Moray. Ze werden met 60,43% zevende. “Het aangaloppeer-knopje was bijvoorbeeld ineens weg”, lacht Roerink. In de tweede proef voelde de merrie weer meer zoals ze thuis was en dat was ook terug te zien in de score. “Voorheen stond Glen altijd in de schaduw van Flanell. Nu ze ook mee kan in de subtop mogen ze de aandacht gaan delen”, grapt de amazone. Paulien Alberts ging in deze proef ruimschoots aan de leiding met haar Enrico, die ze naar 66,79% stuurde, ruim 4,5% meer dan Maaike Ten Hoor en Symfonie die tweede werden. In de tweede proef werd Alberts tweede, en Ten Hoor derde.

Zamara Sue onder nieuwe amazone

In de Young Riders rubrieken bezette Maaike Ten Hoor twee eerste plekken met LED for Lights Zamara Sue, die voorheen werd uitgebracht door Jolanda de Nekker. Met de zwarte merrie scoorde Ten Hoor 63,31% en 63,97%.

Marjan Hooge en Eskara de Jeu, die gisteren nog een eerste en tweede plek behaalden bij de Young Riders in Exloo, bezetten nu de eerste plek in de Intermédiaire I. Met haar andere paard, Ego Tripper Texel, die gisteren ook in Exloo liep, werd ze tweede.

In de Prix St. Georges ging de winst naar een amazone die tevens gisteren in Exloo bij de Young Riders in actie kwam. Romy Vreugdenhil reed Patrick naar de overwinning met een score van 62,35%. Daarmee bleef ze iets voor op Ferdy Kersten en Casino Royale (v. Voltaire).

Magere winst in Zware Tour

Aat van Essen scoorde voldoende in de Zware Tour. Hij stuurde zijn Walskoning in de Grand Prix naar 60,60% en was als enige deelnemer in deze rubriek automatisch de winnaar.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl