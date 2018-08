Patrik Kittel zit goed in de slappe was wat betreft paarden. Hij heeft drie paarden waarmee hij rond de 75% kan scoren in de Grand Prix (en dat afgelopen weekend ook nog deed op CDI Cappeln met Well Done de la Roche CMF) én hij heeft ook al weer nieuwe aanwas klaarstaan. Op CDI Cappeln liet hij de door familie Roerink gefokte Elvive (die vorig jaar werd verkocht aan Kittels vriendin Lyndal Oatley) internationaal debuteren. Met 73,382% wonnen ze de Intermédiaire A en vandaag met 74,529% de Intermédiaire II.