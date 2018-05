Rolf-Göran Bengtsson eist winst op in Grote Prijs Uggerhalne

In de grootste en belangrijkste rubriek van Equitour Aalborg juichte het thuispubliek enthousiast voor de elf Deense deelnemers. Kasper H. Hansen hield lange tijd de eerste plek vast dankzij een snelle en stabiele barrage met Jemousin van den Dael (v. Vivaldi du Seigneur). In een foutloze 39,20 seconden kwam Hansen over de finishlijn wat het publiek op de banken kreeg.

Perfecte balans

Rolf-Göran Bengtsson liet daarna zien waar hij goed in is: op hoge snelheid en in perfecte balans een barrage rijden. Hij snoepte 0,2 seconden van de tijd van Hansen af en stuurde Crunch 3 in 39,00 seconden foutloos over de finish. Hiermee was Bengtsson verzekerd van de winst en verwees hij Hansen naar de tweede plaats.

Krzysztof Ludwiczak

De derde plaats was voor de Pool Krzysztof Ludwiczak die met Nordwind (v. Cassini II) een foutloze barrage reed in 39,50 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping