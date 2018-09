Het idee voor L&R Horse Events ontstond heel geleidelijk. “Het ontstond heel wat jaren geleden, toen wij lesten bij Johan Hamminga en van veel mensen hoorden dat ze niet de tijd en middelen hadden om zo ver weg te lessen én inmiddels bijna alle instructeurs in de buurt al hadden geprobeerd”, vertelt Rolinde Meursing.

Begonnen met bijscholingen

Het balletje begon te rollen en Hamminga begon met het geven van lessen op de accommodatie van Reini Tewis in Westdorp. “Vanuit deze lessen zijn we begonnen met bijscholingen. Veel bijscholingen zoals rondje instructie zijn enkel in Ermelo, bijscholingen hier in Drenthe waren vaak alleen maar theoretisch.” Er werd steeds meer georganiseerd en zo ontstond het bedrijf.

Niveau omhoog tillen

Moeder en dochter organiseren nu maandelijks lessen van Hamminga en Rien van der Schaft. Daarbij komen diverse bijscholingen, één keer per jaar een landelijke wedstrijd met R.V. Annen en twee keer per jaar een Subtop-wedstrijd. “Het doel is het niveau in het noorden omhoog te tillen door middel van de lessen en bijscholingen en dit samen te brengen op wedstrijden.”

‘Helemaal’ naar het noorden

Op die wedstrijden staat voor het duo voor goede accommodaties, mooie prijzen en een goede sfeer voorop. Voor de eerste Subtop-wedstrijd vorig jaar in Assen kwamen drie Olympische ruiters ‘helemaal’ naar het noorden. “Nu is het gelijktijdig met de Wereldruiterspelen, maar Olympische ruiter Patrick van der Meer komt wel”, voegt Meursing er aan toe.

