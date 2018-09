Romain Duguet laat Quorida de Treho met pensioen gaan

Begin 2012 nam de Zwitserse springruiter Romain Duguet plaats in het zadel van de Kannan-dochter Quorida de Treho en groeide uit tot een succesvolle combinatie. Het leverde Duguet verschillende keren een teamplaats op voor Nations Cup wedstrijden en werd kozen in het Zwitserse team voor het EK in Aken en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Brons met team op EK

Ook individueel waren er goede resultaten zoals de overwinningen in de 5* Grand Prix’ in Parijs en St. Gallen. Duguet won twee keer de wereldbekerkwalificatie in Helsinki met de Franse merrie. Hoogte punt was wel de bronzen medaille met het Zwitserse team op het EK in Aken in 2015. Een jaar later was het paar zestiende in de wereldbekerfinale in Gothenburg.

“Dankzij deze fantastische merrie konden we al onze dromen verwezenlijken”, aldus Duguet.

Bron officiële Facebookpagina Romain Duguet