Rome Gladiators pakken teamwinst, Beerbaum wint individuele strijd

Het team van Constant van Paesschen en Marlon Modolo Zanotelli reed weliswaar langzamer, maar beide ruiters reden foutloos. Alberto Zorzi moest voor Valkenswaard United vandaag een fout incasseren, waardoor het team achter de Gladiators plaats moesten nemen.

Tussenstand GCL

Voor de tussenstand betekent de overwinning van de Rome Gladiators dat het team derde staat. Met nog twee etappes te gaan gaan de London Knights nog aan de leiding, gevolgd door Valkenswaard United.

Individuele strijd

In de individuele strijd ging de winst naar Ludger Beerbaum met Chiara (v.Contender) in een tijd van 63,96 seconden. Beste Nederlander in de proef was op plek twaalf Maikel van der Vleuten met Verdi TN (v.Quidam de Revel).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl