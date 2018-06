Rome Gladiators zegevieren in GCL Monaco

Niet New York Empire, die hun koppositie na de eerste manche omgezet zagen in een tiende plaats in de eindrangschiking, niet topfavoriet London Knights, die nipt op de tweede plaats strandden, maar wel Rome Gladiators grepen de zege in Monaco. Over de twee manches heen, waren ze het enige team dat zonder springfouten aan de finish kwam. In de rangschikking klimt Rome Gladiators naar de derde plaats. London Knights blijft stevig aan de leiding.