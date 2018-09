Romy van der Schaft slaat dubbelslag in Zware Tour

Sanne Vos en de merrie Daria (v. Gribaldi) debuteerden in de Intermédiaire I en noteerden gelijk de hoogste score van 64,044%. In het met de Inter II gecombineerde klassement betekende dit de tweede plek. Nog een Gribaldi in de top drie: Cristall’s Il Divo. Onder Rienke van de Ven liep de zestienjarige Gribaldi-ruin naar de derde plek. De Intermédiaire II-proef was goed voor 63,382% en daarmee een startbewijs voor de Grand Prix.

Rensen volgt in Grand Prix

Nel Rensen-Gijsen werd tweede in de Grand Prix. Haar proef met Dodi (v. Zidane) werd beloond met 66,902%. De overige Grand Prix-combinaties bleven onder de zestig procent.

Van Kollenburg wint PSG-debuut

Neelke van Kolenburg sloot met Feline (v. Jazz) een succesvolle periode in het ZZ-Zwaar af met een vierde plek op het NK en debuteerde vandaag in de Prix St. Georges. Dat sloot het duo gelijk af met 67,132% en de eerste plaats. Bianca Voermans en Prince Charming (v. Champus) werden tweede met 66,029%. Ook de derde plek werd bezet door Van Kollenburg, nu met Etwoolya (v. Painted Black) met 64,632%.

De Ruyter twee keer aan kop

Marlou de Ruyter was de absolute uitschieter in het ZZ-Zwaar. Met de KWPN-hengst Feel Good (v. Contango) reed ze in de eerste proef 66,714% bijeen en stond daarmee ruim vier procent los van Britt Boor met Flash (v. Westenwind). In de tweede proef wonnen De Ruyter en Feel Good met 66,214%. Myrna van Wijk reed Soerikov (v. Sanzio) naar de tweede score van 64,571%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl