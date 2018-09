Rosalinde Heck: ‘Die 70% moet zeker haalbaar zijn’

“De afgelopen periode ben ik druk geweest met wat andere dingen, waardoor ik Cindy een tijdje niet mee op concours heb gehad. Zo ben zijn er een aantal klanten voor haar geweest voor de verkoop en heb ik me wat meer gericht op de jongere paarden”, vertelt de Heck. “In de training deed ze het heel goed en toen ik zag dat er een wedstrijd in Vorden was ben ik daar naartoe gaan trainen.”

Rommeltjes er uit

Eenmaal weer in de ring kon de amazone merken dat ze enige tijd niet op concours was geweest. “Qua lopen en hoe ze aanvoelde was ik heel blij, maar er slopen een paar slordigheidsfoutjes in. Zo kreeg ik een foutje in één van de series, mogen de voltes acht meter wat strakker en kon de inzet van de appuyementen mooier. Ik heb mezelf als doel gesteld om 70% te rijden in de Inter I, en als die rommeltjes er uit zijn moet dat zeker haalbaar zijn.”

Wedstrijden plannen lastig

In de Prix St. Georges slaagde Heck er wel in de 70%-grens te passeren. “Ik heb de smaak nu te pakken en wil haar graag nog een aantal keer weer de ring in rijden, maar dat is niet altijd even makkelijk. Ik heb een aantal jongere paarden, twee kleine kinderen en een man die veel werkt. Een wedstrijd, en dan helemaal Subtop omdat die vaak verder weg zijn, moet dus echt ingepland ingepland worden.”

Rijden als in een Porsche

Heck is bezig met de verkoop van de merrie, maar de opvolging staat al volop te trappelen. “Ik heb een zesjarige merrie van een klant die enorm veel kwaliteit en vermogen heeft. Hadivette is wel heel sensibel, het is een beetje als rijden alsof je in een Porsche zit. Ze is zo goed, maar je moet nog op het verkeerde knopje drukken. Onlangs heb ik de selecties voor de Gelderse kampioenschappen mee gereden, maar op de kampioenschappen zelf was ze te sensibel, waardoor ik helaas de Hippiade moest missen.”

Unieke kans

In augustus kreeg Heck een unieke kans. Ze kreeg de kans om met de Dorado-dochter mee te rijden in de clinic van Tristan Tucker op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. “Ik les al een tijdje bij Tristan, maar het was een hele eer toen hij me daarvoor vroeg. Het is heel een fantastische mogelijkheid om in zo’n accommodatie rond te kunnen rijden, zonder de stress van de proef zelf te hoeven ervaren”, aldus Heck.

Leerlinge wint ZZ-Zwaar

Beide proeven in de ZZ-Zwaar werden gewonnen door Heck’s leerlinge Esther Penterman en de Oscar-zoon Boyfriend, die dankzij 61,86% in de eerste ring en 64,79% in de andere ring de punten bij elkaar heeft om de overstap naar de Prix St. Georges te maken. Sabrina van der Goes kwam met Collin d’Equisage (v. Sandreo) op hetzelfde percentage uit als Penterman, maar een net iets lagere score bij de hoofdjury zorgde ervoor dat Van der Goes genoegen moest nemen met de tweede prijs. In de andere ring ging het rode lint naar debutante Wendy Scholten met de Ampère-zoon Giovanni WS.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl