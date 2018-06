Rothenberger en Cosmo ook in Special boven Werth en Weihegold

De Van Gogh-zoon kreeg negens en zelfs tienen op het protocol voor de passage en de uitgestrekte draf, maar ook de wisselseries, de galopversterkingen en het halthouden leverde een hele rits negens op.

Top drie

Werth kreeg met de Don Schufro-dochter tienen op haar protocol voor de passage, maar ook voor de piaffe kreeg het duo de hoogst haalbare punten van de jury. Een storing in de wisselserie om de pas leverde mindere punten op, maar dat was het enige minpuntje in de proef. Met de totaalscore van 82,840% bleef Werth heel ruim voor op Dorothee Schneider, die met Sammy Davis jr. op de derde plaats eindigde. In de Grand Prix eindigde Schneider op de vierde plek met de San Remo-zoon, maar met het totaal van 76,804% in de Special klom ze een plekje omhoog.

Twee keer top vijf

Von Bredow-Werndl heeft met TSF Dalera BB en Zaïre-E, net als in de Grand Prix, twee paarden in de top 5 van de Special. De Easy Game-dochter kwam vandaag mede door een hapering in de wissels en een pirouette wat lager uit qua score dan in de Grand Prix, maar was met 76,549% nog altijd goed genoeg voor de vierde plek. Met de KWPN-merrie van Son de Niro eindigde de Zuid-Duitse amazone net als in de Grand Prix op de vijfde plek. De totaalscore van Werndl en Zaire-E van 74,608% was ook iets lager dan in de Grand Prix, maar nog altijd voldoende voor de vijfde plaats.

Tryon

Na de kür op muziek, die morgen wordt verreden en de finale is van het kampioenschap, wordt bekend gemaakt welke combinaties worden uitgezonden naar de Wereldruiterspelen in Tryon. Vooralsnog lijken Werth en Rothenberger vrij zeker van een teamplaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl